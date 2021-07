El balanç de morts a causa de l’incendi registrat ahir en una fàbrica de processament d’aliments a prop de la capital de Bangladesh, Dhaka, ha pujat a més de 50, segons van confirmar els autoritats de país asiàtic.

La policia va confirmar en un primer moment 3 morts, si bé va recuperar 49 cadàvers al lloc dels fets durant la jornada d’ahir, on els bombers intentaven ahir controlar les flames, tal com va recollir The Daily Star.