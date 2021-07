La jutge que instrueix el procediment penal per la mort de Samuel Luiz a la Corunya va enviar ahir a la presó els tres homes majors d’edat detinguts per la seva implicació en el crim. Luiz, gallec de 24 anys, va morir després de ser linxat per una multitud com s’aprecia a la gravació obtinguda per eldiario.es. El vídeo mostra com un grup de gent l’ataca dues vegades al centre de la Corunya, poc abans de les tres de la matinada de dissabte passat. Dels sis detinguts, dos d’ells menors, tan sols la noia, d’entre 20 i 25 anys, va quedar ahir en llibertat.

Al vídeo, el Samuel i la seva amiga Lina surten del Pub Anden. Segons explica La Opinión de A Coruña, les imatges són d’una càmera de trànsit de la Policia Local i mostren el Samuel i la Lina caminant. Després de pujar a una vorera, fan una trucada de vídeo a la seva amiga Vanesa, i llavors el jove rep la primera agressió, suposadament en creure que gravava les persones que l’ataquen. Aquí, segons la Lina, un dels agressors li etziba «para de gravar-nos si no vols que et mati, marieta» i comença l’agressió i els cops el fan caure però aconsegueix aixecar-se i mirar de fugir, però els agressors el persegueixen. El vídeo, sense so, mostra la brutalitat del segon atac. Els sanitaris que el van atendre el van traslladar a l’Hospital Universitari, on va morir.