El tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va admetre, ahir, la seva preocupació per les massificacions d’alguns espais.

Batlle va apuntar que festivals com el Cruïlla se celebren amb unes condicions sanitàries molt estrictes, però va reconèixer que li preocupa «que no es prenguin les mesures que s’han de prendre». Va afirmar que hi ha hagut experiments de celebracions que han funcionat bé i va valorar positivament que es facin testos previs. Quant a la celebració de festes majors, va recordar que, setmanalment, el comitè tècnic del Procicat avalua la situació, i que «ara per ara hi ha previstes les festes majors dels barris de Barcelona». Va informar que l’Ajuntament ha recaptat fins ara més de 2 milions d’euros en sancions imposades en relació amb les restriccions per la pandèmia.