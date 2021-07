Pot semblar que un cuiner prestigiós estigui condemnat a obrir el seu restaurant, però en realitat hi ha un ventall d’oportunitats laborals. Després de preparar menús i guanyar premis per la seva tasca entre fogons, Jordi Llobet –Manresa, 1976– ha decidit embrancar-se en altres aventures professionals i obrir la seva escola de cuina, on organitza tallers gastronòmics. A part, actualment assessora empreses d’alimentació per tal de millorar els seus productes. Era xef a Món Sant Benet, però tenia ganes d’un canvi d’aires perquè la seva creativitat a la cuina continués intacta.

Ha obert una escola de cuina per organitzar tallers gastronòmics. Per què s’ha embarcat en aquest projecte?

És una cosa molt personal. Tota la vida he estat cuiner, i durant molts anys vaig treballar a El Cingle de Vacarisses i posteriorment a Cal Miliu de Rajadell. També a Sant Benet de Bages durant 12 anys, primer a La Fonda i després al capdavant del restaurant i L’Ó, que era el que realment m’agradava perquè hi feia una cuina molt elaborada. Jo ja hi era quan en Jordi Cruz va marxar de Món Sant Benet i es va traslladar a Barcelona, però va ser llavors quan em van demanar de portar el nou projecte de restauració, i als quatre mesos vam aconseguir l’estrella Michelin. Després de treballar-hi tot aquest temps, tenia ganes de fer altres coses.

Per què?

Allà no podia evolucionar més. Jo soc una persona molt inquieta i sempre vull fer moltes coses, i quan m’estanco una mica ja busco altres projectes, i em va sortir aquesta oportunitat.

Què tenia ganes de fer?

Un projecte personal. La meva idea era fer un restaurant, però la inversió que hi havia de fer era molt gran, i si va bé, perfecte, però si no, ja sabem què passa. Així que no vaig fer aquest pas per por, i em va sortir l’oportunitat d’engegar aquest projecte. Feia tres anys que el local on estic ara estava tancat.

Al local, situat al carrer Nou de Manresa, què hi fa?

Sempre he volgut un lloc ampli on portar la gent a dinar, i això era perfecte. Aquest projecte és un hobby, a part d’un negoci, i a la vegada estic involucrat amb altres iniciatives. No em dedico al cent per cent als tallers.

L’escola és un hobby per a vostè?

No és una escola on faci classes cada dia, sinó que és puntual. Jo anuncio els tallers per Instagram i no faig publicitat de cap mena, i hi munto cursos temàtics sobre cuina japonesa, vegetariana, d’arrossos, de bacallà, o tòfona, per exemple. Monogràfics d’un dia, i se solen fer a la tarda i duren unes quatres hores. Només hi caben unes deu persones. Alguns tallers són de dos dies perquè hi havia força gent interessada.

S’ha posat de moda la cuina?

Sí. Jo no sé si hi ha tingut a veure programes de televisió com Masterchef, però és que fins i tot hi ha nens molt interessats en la cuina. Adolescents de 12 a 15 anys que van a tallers d’alta cuina!

La Catalunya Central és en el mapa de l’alta restauració?

Manresa és un lloc complicat per obrir-hi un negoci d’aquest tipus. O tens un restaurant de tota la vida amb nom i una clientela fidel, o començar de zero és molt complicat. El client és especial a Manresa, de costums molt fixos, i a vegades hi ha restaurants que funcionen perquè es posen de moda. Si no, costa entrar-hi.

A Barcelona obriria un restaurant?

Sí, perquè hi ha més mercat. Però jo sóc molt manresà i m’agrada molt viure a la ciutat. Estic acostumat a viure aquí i no voldria anar a Barcelona.

Diu que també fa d’assessor a empreses d’alimentació. Què fa algú que es dedica a aquesta feina?

Em contractem empreses i restaurants. Col·laboro, per exemple, amb una empresa que fabrica màquines al buit, i ells em demanen si puc organitzar un taller per als seus clients de cuina al buit per demostrar què fan aquestes màquines. Una altra empresa que comercialitza arròs em demanen coses, i jo vaig provant i analitzant, i hi dono la meva opinió. Faig el que em demanen i puc provar de cuinar l’arròs d’una determinada manera o buscar quin és el punt de cocció perfecte.

Des de quan li agrada la cuina?

El meu pare i el marit de la Montse Estruch, d’El Cingle de Vacarisses, eren amics des de la mili. I com que tenien el restaurant demanaven al meu pare que els ajudés els caps de setmana, fins que el meu pare es va quedar sense feina i hi va acabar treballant una temporada. I la meva mare també. Jo vaig pujar en l’ambient de la restauració, però no tenia clar que volgués ser cuiner o cambrer, tot i que em passava els estius a Vacarisses treballant a la barra. Quan vaig acabar els estudis d’EGB vaig decidir estudiar hoteleria a la Joviat.

Tinc entès que a Vacarisses feia de cambrer i era tan tímid que preferia estar a la cuina.

Encara soc vergonyós, però abans ho era més. Em posava vermell i molt nerviós quan em queia un plat o algú em deia alguna cosa. Un dia portava dos plats i em va caure salsa sobre una noia i li vaig tacar el vestit... I ho vaig passar tan malament que em vaig amagar i tot. A la cuina ja ajudava, i allà m’hi vaig sentir còmode perquè estava com amagat, i no havia de tactar amb el client. Ara podria fer de cambrer perquè quan estic segur del que faig vaig tranquil. A més, quan era a la cuina i veia que al client li agradava el que feia, em motivava i en volia més.

Els anys de Vacarisses també anava a concursos, oi?

Vaig anar a diferents concursos i en algun vaig quedar segon. El més important de llavors va ser el Campionat de Joves Cuiners, que se celebrava al País Basc, i recordo que el primer any que m’hi vaig presentar també hi era el Jordi Cruz. A El Cingle de Vacarisses vam guanyar una estrella Michelin, i jo llavors feia de cap de cuina, la xef era la Montse.

Com és la feina a l’alta cuina?

L’alta cuina és estressant i psicològicament et marca. T’ha d’agradar molt i ho has de sentir perquè tot el dia estàs maquinant i vius només per això. Pensant plats, llegint llibres, vaig pel carrer i una imatge, per exemple, m’evoca un plat. És una forma de vida. Els cuiners vivim al revés del món, perquè quan tothom està de vacances, nosaltres estem treballant. Si tens parella, ha de ser del món de la cuina o t’ha d’estimar molt. Els joves que pugen ho han de saber perquè el grau d’implicació de la feina és gran i s’ha de deixar de banda moltes coses.

Quan va encapçalar L’Ò es va marcar com a repte aconseguir l’Estrella Michelin. La van aconseguir al cap de pocs mesos, però quina pressió, oi?

Però és motivació! És treballar per un objectiu i t’has d’imposar. Potser no te la donen, però com a mínim treballàvem per aquesta finalitat. Volíem una segona estrella, però perquè te la tornin a donar miren molts altres aspectes, la cristalleria, els lavabos, el celler, les estovalles... És més complex. Per fer un pas més s’ha d’apostar i costa diners, i per mantenir aquests restaurants calen altres vies de negoci perquè no són viables.

L’alta cuina, amb aquesta aposta tan important, és per a l’elit?

Sí. I no cal tenir estrella per oferir cuina creativa, i n’hi ha que no en tenen que són millors que altres que en tenen.

Quin plat li agrada?

L’escudella de la iaia. Si està ben feta, m’encanta. Simplement amb un pa amb tomàquet i un bon formatge, puc gaudir. A mi m’agrada posar al dia la tradició, amb noves tècniques. Jo cuino amb els records, amb l’escudella de la iaia que tinc al cap. La meva base és aquesta. Però m’agrada explorar i saber com millorar el plat o donar-li un toc de sorpresa o una explosió de sabors.

Per quin plat serà recordat?

A L’Ò va néixer La Montserratina, que són unes postres que representen les muntanyes de Montserrat. És com un homenatge al Bages. És molt icònic.

Va a comprar el menjar?

Puc anar al supermercat, però busco productors, i molts col·laboren amb mi, i així tinc productes de primera qualitat de la zona i també els promociono. A mi m’agrada treballar amb aquests productes perquè estan molt ben elaborats. A part, el meu pare té un hort i molts cops li pregunto què hi ha cultivat. El que pots anar a collir el camp no té preu. Saber d’on surt el que menges és important perquè, quan expliques el plat, ho fas d’una altra manera.