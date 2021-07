L’empresa Bio Bio Serveis, fins ara amb el nom de Tot Funciona gestió de serveis, és una de les companyies de serveis turístics de referència a la Cerdanya. Des de l’any 2010 ofereix serveis de lloguer d’habitatges turístics així com la gestió d’elements interiors i estructurals. Quan arriben les puntes turístiques, l’empresa viu una temporada exponencial de feina. Aquest inici d’estiu ja n’ha viscut un pel pont de Sant Joan i, segons apunten els seus responsables, són a les portes de dues grans entrades de visitants, aquest cap de setmana i a final de mes.

Lourdes Fuentes és la responsable de Bio Bio Serveis. En un moment de descans ens explica que «tenim molta feina, moltíssima, no donem a l’abast. Totes les cases que tenim, i són més de cent, estan llogades; totes. I hi entren i surten, de vegades el mateix dia. És un no parar». Els dies de més moviment a l’empresa, i a la comarca, són els dijous i divendres de cada setmana i els dies 1, 15 i 30 de cada mes. No obstant això, entre setmana també hi ha entrades de visitants. No hi ha una estada tipus per part de les famílies, de manera que n’hi ha moltes que s’estan a la vall el cap de setmana, però també n’hi ha moltes que han llogat els habitatges per a tot el mes.

Lourdes Fuentes ha avançat que el dia 31 de juliol serà una «bogeria» amb l’arribada en bloc d’un gran contingent de turistes, la majoria dels quals venen en format família, amb dos adults i dos fills com a mínim. L’empresa ofereix un gran ventall de tarifes en funció de l’habitatge, amb preus des de 120 fins a 300 euros la nit els mesos de juliol i agost.

Llençols amunt i avall

El centenar de cases que gestiona Bio Bio Serveis, que té una plantilla de quatre persones, comporta un volum de visitants de més de 600 persones, perquè com a mínim són de quatre places, i també en gestiona de vuit i de més de deu places.

Fuentes ha argumentat que «és cert que aquest inici de juliol es veu menys gent a la comarca que l’any passat, però nosaltres estem treballant més i sabem que, especialment a partir d’aquest cap de setmana, vindrà la gran gentada». Aquests dies de gran activitat laboral, l’empresa mobilitza quatre persones per tota la comarca renovant llençols i tovalloles, fent el manteniment i neteja dels habitatges, aplicant reformes, solucionant avaries de lampisteria o electricitat per deixar-los a punt. Com Bio Bio Serveis, a la comarca hi ha desenes d’empreses que també ofereixen serveis turístics complementaris, que a partir d’aquest cap de setmana han d’ampliar horaris i plantilla per afrontar els serveis a una població que es triplica.

L’altra cara d’un turisme que posa la Cerdanya al límit de les seves possibilitats després d’un any en què molts sectors van deixar a zero l’activitat.

El lloguer turístic col·lapsa el mercat de residència fixa L’auge del lloguer turístic fa col·lapsar el mercat de lloguer per a primera residència. Entitats socials i juvenils de la Cerdanya han començat a aixecar la veu que els preus alts que paguen els visitants fa que els propietaris s’estimin més el lloguer de temporada que el de residència fixa. L’obra nova tampoc no és una opció per a la majoria de butxaques dels joves, amb un preu al voltant dels 2.100 euros el metre quadrat.