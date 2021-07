L’explosió de l’ocupació a la Cerdanya està en espera de l’arribada en bloc dels segons residents. Aquest any l’ocupació de les cases d’estiueig ha baixat respecte al juliol de l’any passat, en el qual les famílies sortien d’un període de confinaments i les fronteres eren tancades. Això fa que en els deu primers dies de mes, a pesar que tots els lloguers ja estiguin ocupats, els pobles de la vall no es vegin plens. Els observadors turístics han apuntat que aquest fenomen es produirà principalment a partir del dia 20 de juliol. L’obertura de les cases de segona residència tenen una incidència clau en l’economia de la Cerdanya perquè aporta més de 40.000 veïns, que omplen fins al mes de setembre els comerços, restaurants i serveis turístics de la comarca i obliguen les empreses a triplicar la feina i a ampliar les plantilles de treballadors.

El mercat immobiliari de la Cerdanya ha penjat aquest cap de setmana el cartell de ‘Complet’. Les agències de la comarca no donen a l’abast en les últimes setmanes per satisfer un nou augment en la demanda de cases, apartaments i pisos de lloguer per temporada per part de famílies majoritàriament de Barcelona que volen passar a la vall un cap de setmana, set dies o les vacances senceres. El parc de lloguer de la comarca, xifrat en uns 2.300 habitatges pel que fa a les estadístiques oficials però més gran si s’hi sumen els habitatges oferts a última hora, està totalment ocupat fins a la Diada de l’Onze de Setembre, segons han remarcat els professionals del sector immobiliari local. La nova temporada d’estiu de rècord, que apunta a un mes d’agost tan ple com el de l’any passat, ha arribat amb un lleuger increment en el preu dels lloguers.

Els agents immobiliaris de la Cerdanya fa dues setmanes que no paren de repetir la mateixa acció: despenjar el telèfon i haver de dir a un nou client que ja no té cap pis o casa per llogar a la vall. Tot és ple. Cada dia les immobiliàries reben de mitjana una quinzena de trucades de famílies que volen llogar un habitatge. Es tracta de clients que busquen preferiblement una casa o apartament de planta baixa amb dues o tres habitacions, pati i, si pot ser, piscina. Un habitatge d’aquestes característiques pot sortir aquest mes de juliol per 2.200 euros, i 3.500 el mes d’agost. Amb pati sense piscina es pot llogar per 2.000 el mes d’agost i 1.500 el mes de juliol. Una casa adossada de cinc habitacions amb jardí privat es pot pagar per uns 6.000 euros el mes d’agost. El client tipus és una família amb dos o tres infants.

L’agència immobiliària Cerdanya Activa, amb seu a Puigcerdà, ha ocupat durant els dos mesos la setantena d’habitatges de lloguer turístic que gestiona. La seva responsable, Montse López, ha explicat que «el lloguer ha funcionat molt bé, no tan sols a nosaltres sinó que a tot el sector immobiliari, de fet, s’ha incrementat el període de contractació perquè molta gent ha llogat també el juliol. Pot quedar alguna cosa puntual, però a hores d’ara totes les agències ho tenen tot llogat».

El 60% de famílies, repetidores

Un dels factors que fa que es consolidi el model de lloguer turístic a la Cerdanya és que moltes famílies repeteixen l’experiència i, a la vegada, l’aconsellen al seu entorn social. Diversos agents immobiliaris han destacat que al voltant del 60% de les famílies que lloguen els habitatges per temporada ja ho han fet en ocasions anteriors. Aquestes, a més, tenen accés a descomptes per tornar-hi.

En la mateixa situació s’ha trobat el tècnic immobiliari de l’agència Finques Puigcerdà Lluís Casanovas, el qual ha comentat que «aquesta vegada la covid ha fet que l’èxode de Barcelona vingui cap aquí; els mesos de juliol i agost la Cerdanya estarà a rebentar».

Casanovas explica que «a nosaltres si ens truquen ara, els hem de dir que no ens queda res. N’hem llogat trenta perquè en teníem trenta; i no en tenim més perquè no tenim més personal i no volem més cases. Ja fa dues setmanes que diem que està tot ple».

La plena ocupació, pendent de l’arribada en bloc dels segons residents a partir del dia 20