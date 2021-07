El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, creu que no té sentit una taula de diàleg amb l'Estat amb objectius electorals. Durant l'acte de celebració dels 60 anys de l'entitat, Cuixart ha fet una crida als governs i als partits polítics a "respectar la veu del poble". "Tant de bo la remodelació del govern de Sánchez tingués per objectiu facilitar al màxim les reivindicacions de la ciutadania", ha reflexionat en veu alta tot lamentant que "la repressió segueix en augment". "Se segueixen condemnant activistes a 5-6 anys de presó per exercir drets fonamentals i seguim veient com a servidors públics se'ls estan demanant milers d'euros per fer ús de les seves obligacions", ha condemnat tot reclamant a Sánchez "passar de les paraules als fets".

Òmnium Cultural té previst celebrar els seus seixanta anys d'història amb un "retrobament de la presó i l'exili" a Elna (Rosselló) el pròxim 16 de juliol. Així ho ha anunciat el seu president, Jordi Cuixart, en un acte al Palau Robert de Barcelona que ha servit per inaugurar una exposició commemorativa de l'entitat, que just aquest diumenge fa anys. Junqueras i Puigdemont ja han confirmat la seva assistència al que serà al primer acte públic de celebració dels 60 anys d'Òmnium, ja que aquest diumenge només han assistit a l'acte les juntes territorials, familiars dels fundadors i els expresidents de l'entitat Quim Torra, Josep Millàs i Jordi Porta. La voluntat d'Òmnium és que Elna sigui un "punt de retrobament de l'independentisme".

Cuixart ha detallat que a la Catalunya Nord s'hi retrobaran "la majoria de components de la presó i l'exili. El seu objectiu és "enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva" i reiterar que tot el que s'ha fet "és legítim". "Com que és legítim també és lícit que ho tornem a fer", ha reiterat tot destacant que és imprescindible que el sobiranisme traci una "estratègia conjunta i compartida". En aquest sentit, ha assegurat que des d'Òmnium seguiran pressionant als partits polítics catalans i espanyols perquè escoltin "la veu de la ciutadania".

El president d'Òmnium ha recordat que el seu empresonament no ha estat l'única situació de repressió que ha viscut l'entitat, ja que el 1963 el govern franquista va clausurar la seu d'Òmnium -aleshores al Palau Dalmases- i va prohibir les activitats de l'entitat "Aleshores l'entitat no va estar aturada per la repressió, com tampoc ho ha estat aquests darrers anys, com els fets ho demostren", ha explicat Cuixart tot afirmant que si la repressió "no va poder aleshores amb Òmnium Cultural", l'entitat "reafirma avui el seu compromís per seguir lluitant per l'amnistia, pel dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya". A més ha tornat a repetir que Òmnium tampoc defallirà "fins a trobar una solució global per als més de 3.000 represaliats i represaliades".

L'exposició sobre els 60 anys d'Òmnium Cultural fa un recorregut per les sis dècades d'història de l'entitat, on es repassen alguns esdeveniments històrics, les grans campanyes impulsades per l'entitat, la manifestació del 10-J contra la sentència de l'Estatut i els fets del 9-N, el 20-S i l'1 d'Octubre i els quasi quatre anys d'empresonament del president d'Òmnium, entre altres aspectes.L'exposició estarà instal·lada als Jardins del Palau Robert deu dies i després serà itinerant per tot el territori català. En la inauguració de la mostra hi ha assistit, entre altres, els expresidents de l'entitat Josep Millàs, Jordi Porta i Quim Torra, familiars dels fundadors d'Òmnium, membres de les juntes directives nacionals i territorials actuals i antigues, així com representants de les entitats germanes Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i la Federació Llull, la institució que les agermana i que està presidida per Cuixart.L'exposició s'ha inaugurat just el dia del 60è aniversari d'Òmnium Cultural i enceta un any d'activitats per commemorar l'efemèride que s'allargaran fins al juliol de l'any que ve.