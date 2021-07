El Departament de Salut va declarar ahir 8.021 casos nous de covid-19 confirmats per PCR o TA en només 24 hores, que situaven el total des de l’inici de la pandèmia en 710.409. L’Rt va tornar a baixar, ho feia ahir 35 centèsimes, i ara se situa en 2,86.

En canvi, el risc de rebrot continuava a l’alça, va pujar 75 punts fins als 1.828. En paral·lel, els pacients ingressats a planta eren ahir 788, 71 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a l’UCI eren 157 (+15). En 24 hores s’havien notificat dues morts i el total des de l’inici de la pandèmia era ahir de 22.282. La incidència acumulada a 14 dies passa de 563,60 a 657,84. El 17,29% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 472 entre el 23 i el 29 de juny, i puja a 1.828 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, baixa 35 centèsimes i se situa en el 2,86, un valor superior al de la setmana anterior (2,14). La incidència a 14 dies és de 657,84 entre el 30 de juny i el 6 de juliol, per sobre dels 227,77 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d’antígens, en el període del 30 de juny al 6 de juliol n’hi va haver 37.739, molt superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 13.320. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 486,22 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (171,61).

Durant l’última setmana analitzada s’han fet 142.304 PCR i 88.900 testos d’antígens, dels quals el 17,29% ha donat positiu, superior al valor de l’interval anterior (10,91%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 27,62 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 771.908 casos, dels quals 710.409 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat dues en les darreres hores, amb 22.282 des de l’inici de la pandèmia: 14.183 en hospitals i sociosanitaris (+2), 4.566 en residències, 1.183 en domicilis i 2.350 no classificables.

Entre el 30 de juny i el 6 de juliol s’han declarat 13 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 7. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 617 persones. La setmana del 23 al 29 de juny n’hi havia 458.

Entre les persones que viuen en residències, s’informava ahir d’un total de 31.616 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 14 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.122.

En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.815, dues més declarades en les últimes hores.

Saturació a primària

La directora assistencial adjunta d’Atenció Primària de l’ICS, Ariadna Mas, explicava ahir que les visites als centres d’atenció primària per casos sospitosos de covid s’han multiplicat per cinc en dues setmanes, i s’ha passat de 8.000 a 41.000 diàries. De moment, afirmava, no té constància que s’hagin cancel·lat visites no covid, ja que s’han reforçat els dispositius, però recordava en declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1 que la plantilla està molt cansada.

Mas també va justificar el canvi de protocols per evitar el col·lapse de la primària, i que ara ja no requereix ni visita ni prova els contactes estrets sense símptomes o símptomes lleus. «Hem de preservar que els que realment ho necessiten es puguin visitar; la major part de la gent que té covid són joves amb símptomes molt lleus que no necessiten visita», explicava. Per això, creu que més important que les trucades a les cadenes de contactes, que ja no es poden fer, és tallar la transmissió amb quarantenes i aïllaments.

No obstant això, va recordar que tot i que els joves tenen menys probabilitats de desenvolupar la malaltia de forma greu, amb tants casos alguns sí que hauran de passar per l’UCI.