El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials i familiars a tot el País Valencià i les restriccions a la mobilitat nocturna entre la 1 i les 6 hores a 32 localitats de més de 5.000 habitants que presenten major risc de covid. Les mesures les va aprovar la Conselleria de Sanitat Universal divendres passat i tindran una vigència de 14 dies des de la publicació al DOGV. La sala considera que són "equilibrades", ja que es deriven d'elles "més beneficis per a l'interès general -contenció de la pandèmia- que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "judici constitucional de proporcionalitat".

La interlocutòria de la secció quarta de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal valencià compta amb un vot particular discrepant i pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem. L'escrit al·ludeix a l'expansió de la variant Delta del coronavirus, el creixement exponencial de contagis, l'augment de les hospitalitzacions i la "situació propera al col·lapse que s'està ja produint en els centres d'atenció primària". Tot això es posa de manifest en l'informe sobre la situació epidemiològica actual al País Valencià que acompanya la sol·licitud d'autorització presentada per la Generalitat Valenciana.

Com ja va exposar en anteriors actuacions, la sala entén que aquestes restriccions troben suficient cobertura normativa a la Llei Orgànica 3/1986, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, tot i que reitera que el "desitjable" seria una legislació específica per evitar "problemes interpretatius" i "contradicció de criteris". La interlocutòria recorda que el Tribunal Suprem s'ha pronunciat recentment en dues sentències sobre la suficiència de la Llei 3/1986 per a emparar limitacions de drets fonamentals, sempre que la seva justificació estigui a l'altura de la intensitat i extensió de la restricció de drets fonamentals del fet que es tracti.

En el cas ara analitzat, els magistrats asseguren que les mesures proposades per la Conselleria de Sanitat Universal compleixen els requisits per a la seva adopció que estableix la doctrina del Suprem. Són mesures necessàries i idònies -precisa el TSJCV- per interrompre la propagació de la SARS-Cov-2, ja que "afecten el marc de les relacions socials i l'oci nocturn no reglat", que són les principals causes de contagis.

Així, la limitació a la circulació nocturna presenta una eficàcia molt més gran que altres mesures existents per "intentar impedir l'activitat d'oci nocturn coneguda com a botellón", afegeix la sala, i així es reflecteix en un informe elaborat per la comissària en cap de la unitat de la Policia Nacional adscrita al País Valencià, que s'adjunta a la sol·licitud d'autorització. "L'experiència pràctica que ara tenim i es posa de manifest en les justificacions de referència és que mesures més laxes que les que aquí es tracta no han funcionat correctament en relació amb l'objectiu evident que es persegueix", recull la resolució judicial.

Pel que fa a la limitació a un màxim de deu persones de les reunions socials i familiars, tant en espais públics com privats, el tribunal apunta que està "cohonestada i resulta compassada amb la resta de mesures sanitàries adoptades per l'administració".