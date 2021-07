Un home d'entre 40 i 50 anys va resultar ferit aquest diumenge al matí en rebre un tret accidental d'un company de caça a Alpicat (Segrià). Segons ha avançat el Segre i ha confirmat l'ACN, els dos homes havien quedat per fer una batuda per frenar la plaga de conills en una finca d'Alpicat quan un d'ells va ensopegar, se li va disparar l'arma i va encertar de manera fortuïta l'altre per darrere.

Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra així com del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot i que després d'una primera atenció mèdica no es temia per la seva vida.