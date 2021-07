El Govern català tancarà totes les activitats (interiors i exteriors) de bars, restaurants, serveis a domicili i esdeveniments culturals a les 00.30 hores de la matinada. L'objectiu és "frenar la transmissió" de la covid, els indicadors epidemiològics de la qual "continuen sent pèssims", en paraules de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

A més, el Govern demana als diferents ajuntaments que impedeixin l'entrada a parcs públics i platges des de les 00.30 a 6 de la matinada per a evitar la interacció social. També torna l'obligació de limitar a 10 persones en les trobades socials, ja siguin públics o privats. La intenció del Govern és que les noves restriccions entrin en vigor de seguida que les publiqui el DOGC, però primer caldrà que el TSJC avali les reunions de 10 persones.

Aquest és el llistat de mesures que entraran en vigor pròximament:

Tancarà totes les activitats (interiors i exteriors) de bars, restaurants, serveis a domicili i esdeveniments culturals a les 00.30 hores de la matinada. L'obligació de limitar a 10 persones en les trobades socials. Tots els esdeveniments es faran asseguts. Es prohibeix el consum de begudes i aliments al carrer excepte en entorns escolars

El Govern demana a la ciutadania que no relaxi les mesures d'autoprotecció i que es compleixin les quarantenes i els aïllaments. Davant la gravetat de la situació, el 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha reunit d'urgència aquest dilluns amb alcaldes dels principals municipis catalans per a abordar les noves restriccions. Les mesures han estat anunciades aquesta tarda per Plaja, Argimon i el 'conseller' d'Interior, Joan Ignasi Elena.

"La incidència de la covid entre joves és ja de 3.000 per 100.000 habitants"

"El percentatge de pacients menors de 40 anys en ucis, que abans era del 4%, ara és ja del 25%", ha destacat Argimon. Abans de conèixer-se aquestes mesures, al matí, la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, havia defensat que aquestes mesures siguin "més quirúrgiques", que no afectin l'economia i que alhora siguin efectives frenar els contagis. Així mateix, ha assegurat que les noves restriccions no faran perillar els festivals programats al juliol i agost, ja que fins a un 90% són amb el públic assegut. Sí que ha apostat per organitzar esdeveniments culturals en formats més petits, després de la celebració del Canet Rock, el Vida i el Cruïlla amb tests i màscara, però sense distància de seguretat. "El que intentarem a partir d'ara és que no es produeixin esdeveniments amb aglomeracions".

El 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat aquest cap de setmana contrari al fet que se celebrin nous festivals multitudinaris després d'algunes de les imatges que han arribat d'aquests i que ha admès no li han agradat res. Argimon ha assegurat també que és partidari de generalitzar de nou l'ús de la màscara, encara que ha admès que aquesta decisió només pot prendre-la el Govern espanyol.

El Govern també està preocupat per la proporció de positius i contactes estrets, del voltant del 40%, que no compleixen amb l'aïllament i la quarantena.

Salut preveu que en els pròxims dies continuaran creixent els contagis pel coronavirus, una explosió epidèmica que ha atribuït a l'augment de la interacció en festes i activitats per la fi de curs de la població més jove, d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys, i sense vacunar.