Cinc comarques centrals tenen el risc de rebrot disparat

Males notícies per a les nostres comarques. Excepte el Berguedà i el Bages, que estan per sota, la resta tenen totes el risc de rebrot disparat per sobre de 1.000. En un context extremadament dolent a tot Catalunya, del qual només se n’escapa la comarca de l’Alta Ribagorça, l’única amb un risc de rebrot per sota de 250, destaca la Cerdanya, que se situa com la segona amb més risc del país, només superada pel Garraf. En una setmana (la comparativa és entre el 26-30 de juny i l’1-7 de juliol), ha passat de 1.184 a 2.468 punts. És més del doble. Sortosament, la Rt, la velocitat de contagi, s’ha reduït de 3,71 a 2,61.

Entre els municipis, Puigcerdà és el quart en risc de rebrot (2.691). En canvi, Manresa (776) és la vuitena per sota. La velocitat de contagi disminueix en tots dos. En general, com esmentàvem, crida molt l’atenció la situació majoritària de risc molt alt a tot Catalunya, tal com es pot veure en el mapa adjunt, on predomina el negre (més de 1.000).

Recula la velocitat de contagi

Llevat de l’Alt Urgell (1,98, amb una reducció important pel que fa a l’inteval anterior, de 4,21) i del Solsonès (1,75, on també ha baixat; havia estat de 3,71), a la resta de les nostres comarques la velocitat de contagi supera la mitjana catalana, de 2,40. Amb tot, cal dir que en la majoria ha baixat. Ho ha fet al Bages, on passa de 3,37 a 2,46; al Berguedà, de 4 a 2,45, i a la Cerdanya, de 3,71 a 2,61. Creix al Moianès, d’1,88 a 2,79 i també a l’Anoia, d’1,88 a 2,79.

Quant al risc de rebrot, mentre que fa tan sols unes setmanes els colors que predominaven eren el groc de risc moderat i fins i tot el verd de risc baix, a banda de la preocupant situació a la Cerdanya (on només fa dues setmanes el risc era de 2), també destaca la dada del Solsonès, que s’enfila fins a 2.444 (és la tercera comarca que el té més alt, tot i que ha disminuït en relació amb l’interval anterior (2.697).

La resta de comarques de casa nostra també tenen una situació preocupant, tot i que tenen el risc de rebrot per sota de la mitjana catalana, 1.750 punts. De més a menys, hi ha l’Alt Urgell, on és de 1.581 (baixa respecte de l’interval anterior, de 1.717 punts, mentre que abans que aquest va ser de 126). Al Moianès és de 1.433. En aquest cas ha fet una crescuda espectacular, tenint en compte que una setmana abans era de 346 (i de 182 dues setmanes abans). A l’Anoia també ha augmentat de manera important. Passa de 416 la setmana anterior a 1.255 (i de 118 dues setmanes abans). Al Berguedà és de 925 (488 i 12) i al Bages, de 915 (426 i 42).