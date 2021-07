Tots els virus canvien i muten amb el temps i el SARS-CoV-2, el virus causant de la Covid-19, no n’és cap excepció. Al llarg d’aquest gairebé any i mig, ha pogut mutar i modificar les seves característiques diverses vegades, i és per això que ara mateix n’existeixen moltes variants: alpha, beta, delta... Però, actualment està creixent una altra que ha sigut considerada d’interès per l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la variant lambda.

Mentre la majoria posa el focus en la famosa nova variant delta, els experts del Centre Nacional d’Epidemiologia estan gairebé tan preocupats per la que podria ser la germana bessona d’aquesta, la denominada variant lambda (C.37), coneguda també com a andina o peruana. I, encara que no sigui tan coneguda, segons la GISAD, la plataforma mundial de seguiment de les diferents soques, Espanya és el setè país del món amb més casos provocats per aquesta variant, que està localitzada en 31 estats més. I tot i que només s’ha detectat una incidència per sota de l’1% a Espanya, segons el Ministeri de Sanitat, aquesta variant podria ser tan contagiosa i evasiva a les vacunes com la delta. També, precisament s’està investigant si la lambda està darrere d’un brot de contagis de Cantàbria que afectaria almenys 80 persones.

Poca informació

La lambda va ser documentada per primera vegada al Perú a finals del 2020 i, segons les dades de l’OMS, és causant del 71,6% dels contagis al Perú, el 37% dels registrats a l’Argentina i el 32% a Xile, on la vacunació massiva no ha pogut frenar l’impacte d’aquesta soca. Malgrat això, la mateixa organització reconeix que per ara hi ha una «evidència limitada sobre la seva virulència i resistència a la immunitat». Per tant, tot i que les dades assenyalen que sí, no està provat ni afirmat encara si aquesta variant és més transmissible que altres, si causa una malaltia més greu o si fa que les vacunes siguin menys efectives: «No en tenim gaire informació, en comparació amb les altres variants», va dir Ricardo Soto-Rifo, viròleg de la Universitat de Xile que ha estudiat la lambda.

Pablo Tsukayama, coordinador del laboratori de Genètica Microbiana a la Universitat Cayetano Heredia de Lima, forma part d’un equip d’investigadors el treball del qual va ser crucial per detectar, mesurar i dimensionar la lambda en un primer moment, quan encara se la coneixia pel seu codi de llinatge: C.37. Segons l’última versió de l’estudi que la caracteritza (encara pendent de revisió), la lambda va aparèixer en el 100% de les mostres de virus recollides al Perú ja l’abril del 2020. «Una cosa que amb prou feines no existia a finals del 2020, i que per al març ja està en un 80% vol dir que probablement té algun tipus d’avantatge. S’estén ràpidament».

Per conèixer amb deteniment els detalls entre elements contextuals i atribuïbles a la genètica del virus, els investigadors han de continuar treballant en això: «Nosaltres no hem fet aquests càlculs encara, en part perquè no hem col·lectat prou seqüències. Estem en aquest procés», afirma Tsukayama. «El món s’ha acostumat a l’evidència ràpida», afegeix.

Presumptes característiques de la variant lambda

Presenta mutacions importants a la proteïna S, que podrien significar una fuga vacunal més elevada, fins i tot similar a la de la delta.

Els articles preimpresos de científics brasilers també assenyalen que la lambda podria ser tan transmissible com la delta.

Té més capacitat de transmissió que les altres variants a les quals pràcticament ha esborrat del mapa a Sud-amèrica, com la gamma (sud-africana) i l’alfa (britànica) i més fuga, almenys, a la vacuna xinesa CoronaVac.

Preocupa el seu ràpid creixement a Lima.

Esquiva la protecció de les vacunes?

Llavors, és important saber com resulta d’eficaç a l’hora d’esquivar la protecció amb què es dota el nostre sistema immune mitjançant la vacunació. Però, sobre això, l’evidència és encara més escassa que sobre la transmissibilitat. Hi ha tot just un parell d’estudis disponibles, tots dos en condicions de laboratori.

Un, dirigit pel viròleg xilè Ricardo Soto Rifo, es va centrar en la vacuna CoronaVac, del laboratori xinès Sinovac. S’hi va observar un grup de treballadors de la salut voluntaris i van trobar que la lambda presentava «capacitat d’infecció i de fuga immune incrementada versus els anticossos neutralitzants» que fomenta aquesta vacuna. Llavors, l’abast fora de laboratori de l’esmentada pèrdua relativa, mai completa, de protecció encara està per veure.

En l’altre estudi, un equip de la Universitat de Nova York va comprovar reduccions similars per a les vacunes de Pfizer i Moderna, que els autors van considerar com a «relativament menors», però també està pendent de revisió científica.

No baixem la guàrdia

Tot i que encara no està certificat científicament, l’OMS ha arribat a la conclusió que aquesta variant comporta una sèrie de mutacions que se sospita que podrien tenir «implicacions fenotípiques», com un possible «augment de la transmissibilitat» o de la «resistència als anticossos neutralitzants». Per tant, ara que l’OMS ha determinat aquesta soca oficialment com a variant d’interès, Tsukayama espera que més laboratoris s’uneixin a completar els estudis necessaris per conèixer i aprendre a calibrar la mesura de l’amenaça que pot suposar per a la regió sud-americana, i per a la resta de la població mundial a llarg termini.