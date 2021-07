Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest matí de dilluns l'incendi de Navès declarat de matinada. El foc ha estat originat per un llamp i els bombers hi treballaven des de poc abans de les sis del matí. Aquests s'han repartit en una àrea de 5.600 metres quadrats per fer front al foc.

Una desena de dotacions terrestres hi continuen treballant per remullar la zona afectada.