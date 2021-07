Un home malalt de Covid i que tenia pauta completa de vacunació ha mort a l’Hospital de Bellvitge, ha explicat l’intensivista d’aquest centre Rafael Máñez, en el que és el primer cas d’aquestes característiques que ha transcendit a Catalunya.

En una entrevista a TV3, Máñez ha detallat que era un malalt «correctament vacunat», amb l’última dosi injectada «fa dos mesos», i que va morir la setmana passada a Bellvitge.

Ha remarcat que es tracta d’un cas «excepcional», ja que aquest pacient, de 80 anys, havia desenvolupat un nivell baix d’anticossos arran de la vacunació.

El doctor ha emfatitzat que les vacunes funcionen per evitar formes greus de Covid, fins al punt que, en aquests moments, els ciutadans que «no s’han vacunat per sobre de 50 anys» són els que «constitueixen el màxim risc».

La vacunació no és garantia de no infectar-se i, de fet, a l’Hospital de Bellvitge mig centenar de sanitaris està de baixa per positiu de Covid, malgrat que al voltant de 45 tenen la pauta completa de vacunació.

En la majoria dels casos, la infecció es produeix en l’entorn pròxim, a la família, raó per la qual l’Hospital Clínic de Barcelona ha començat a oferir vacunes a fills joves de personal sanitari, per evitar més baixes per positius.

Així ho ha explicat a TV3 el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic, Álex Soriano, que ha precisat que el personal de baixa és pràcticament en la seva totalitat asimptomàtic, precisament «gràcies a la vacuna».