La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, no ha descartat aquest dilluns "en absolut" la possibilitat que hi hagi canvis en els ministres de Podem que integren l'executiu espanyol. En una entrevista a la Cadena Ser, Díaz ha fet referència a la remodelació del govern que ha afectat només a la part del PSOE, però no la de Podem: ella mateixa, Irene Montero com a ministra d'Igualtat, Ione Belarra com a ministra de Drets Socials, Alberto Garzón com a titular de Consum i Manuel Castells com a ministre d'Universitats. "Acabem de remodelar en un 50% l'Executiu i ja veurem que passa d'aquí en endavant", ha sentenciat, perquè "la política, com la vida, és dialèctica i sempre cal donar noves respostes".

Díaz ha fet aquestes manifestacions poc abans de prometre davant el rei Felip VI el càrrec de vicepresidenta segona. Ascendeix d'aquesta manera un lloc dins de l'executiu per la sortida de Carmen Calvo, ara substituïda com a vicepresidenta primera per Nadia Calviño.

En aquest marc ha advertit de la necessitat que el govern tingui un fort accent social, perquè "si no ens acostem als problemes de la gent ens equivocarem". Després de la pandèmia, ha recordat, hi ha "problemes de desigualtat": "La legislatura comença ara i l'assignatura pendent es diu igualtat".

En tot cas ha assegurat que ella "mimarà" la coalició i això passa perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tingui al seu càrrec un govern "únic" però alhora amb "sensibilitats que han de ser respectades". Aquest, ha dit, és un govern "de debat lleial, honest, sense fer soroll, però amb cohesió interna".