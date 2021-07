Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessa de Gavà des del 2014, es va acomiadar ahir de la localitat en un ple extraordinari: «Aquesta tarda me’n vaig a Madrid. Trobaré molt a faltar Gavà, la gent, el meu equip, la meva família. Sí, aniré tornant». Encara al seu despatx, Sánchez, que avui es convertirà en ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de Pedro Sánchez, va afirmar que estava una mica nerviosa, tot i que orgullosa.

Set anys després d’assumir la vara de comandament municipal, Sánchez es va acomiadar per ascendir. La seva designació com a ministra, com succeeix en tants casos, era una cosa que fa a penes unes hores no s’esperava a la localitat del Baix Llobregat.

«Vull anunciar que en el ple de demà es presentarà com a candidata a alcaldessa Gemma Badia», va afirmar Sánchez. Gavà seguirà, doncs, tenint una alcaldessa socialista. Badia és la tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament, responsable d’Espai Públic, Seguretat i Convivència i de les polítiques feministes. Sánchez va agrair, a continuació, al president del Govern que l’hagi triat: «És un honor immens, increïble, treballar pel meu país, per Espanya, per Catalunya, per la meva ciutat. I puc dir que tot el que és bo per a Espanya és bo per a Catalunya». «És un repte que assumeixo amb molta humilitat però també amb molta determinació. Em deixaré la pell per millorar aquest país. M’emporto tot el que he après aquí», va afegir.

L’escena d’ahir a Gavà es va repetir a Puertollano, on la fins ara alcaldessa Isabel Rodríguez deixa el càrrec per convertir-se en la nova ministra de Política Territorial; i també a Gandia, on l’alcaldessa, Diana Morant, deixa l’Ajuntament per rellevar Pedro Duque al capdavant del ministeri de Ciència.