El Departament de Salut va declarar ahir 5.781 casos nous de covid-19 confirmats per PCR o TA en les 24 hores anteriors, que situaven el total des de l’inici de la pandèmia en 716.190. L’Rt va tornar a baixar. Ho va fer en 46 centèsimes, i es va situar en 2,40.

El risc de rebrot va baixar per primer cop en diversos dies. Ho va fer 70 punts, fins a 1.758. En paral·lel, els pacients ingressats a planta van augmentar a 876,88 més que en el darrer balanç, i els crítics a l’UCI eren 160 (+3). En les 24 hores anteriors a la data d’ahir s’havia notificat una altra mort. El total des de l’inici de la pandèmia era de 22.283. La incidència acumulada a 14 dies va passar de 657,84 a 753,91. El 17,729% de les proves de la darrera setmana havien donat positiu i la mitjana d’edat de les persones positives se situava en els 27,96 anys.

La Regió Sanitària de la Catalunya Central tenia 35 pacients ingressats, 6 més que 24 hores abans i 53.024 casos acumulats confirmats per PCR i TA, 186 més que el darrer recompte (57.657 en total). Des de l’inici de la pandèmia hi han mort 2.366 persones. El risc de rebrot havia baixat 69 punts, fins a 842, i la taxa de reproducció a 1,81. La taxa de confirmats per PCR/TA era de 292 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies, de 460, i el 14,01% de les proves fetes havia donat positiu.