Els nous ministres del govern de Pedro Sánchez han promès aquest dilluns els seus càrrecs davant el rei Felip VI i un exemplar de la Constitució. Cap ha fet servir la fórmula de la jura, i alguns d'ells han fet referència al gènere femení del Consell de Ministres. Entre altres ho han fet els dos representants del PSC a aquest executiu: la fins ara alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, com a nova ministra de Transports, i Miquel Iceta com a nou ministre de Cultura i Esport.

La primera en prometre el càrrec ha estat la nova ministra de Justícia, Pilar Llop, que ha actuat com a notària major del regne per a la promesa dels seus nous companys del Consell de Ministres. Després ho han fet les vicepresidentes Calviño, i Ribera i que esdevenen vicepresidentes primera, segona i tercera, respectivament, per la sortida de Carmen Calvo. Després ha estat el torn de José Manuel Albares com a ministre d'Exteriors, María Jesús Montero, que suma a Hisenda les competències de Funció Pública, Raquel Sánchez com a ministra de Transports, Pilar Alegría com a ministra d'Educació, Félix Bolaños com a ministre de Presidència, Isabel Rodríguez com a ministra de Política Territorial, Miquel Iceta com a nou ministre de Cultura i Esport i Diana Morant com a ministra de Ciència. Tots ells rebran les carteres de mans dels seus predecessors al llarg d'aquest matí de dimarts i participaran aquest dimecres al Consell de Ministres.