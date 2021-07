Òmnium Cultural ha convocat el 16 de juliol un acte de retrobament a Elna dels líders del procés indultats i fugits de la justícia espanyola per enfortir el seu convenciment que el que van fer «és legítim» i que és «lícit» tornar-ho a fer, segons el seu president, Jordi Cuixart.

En declaracions als periodistes, Cuixart va anunciar ahir que l’acte que han convocat el divendres que ve, 16 de juliol, se celebrarà a Elna, municipi del Rosselló, perquè es converteixi en un «retrobament del conjunt del sobiranisme amb la trobada de la majoria de components de la presó i l’exili».

Segons Cuixart, l’objectiu d’aquest acte de retrobament també és «enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva».

«Amb el convenciment que tot el que hem fet és legítim i com que és legítim també és lícit que ho tornem a fer», va afegir.

En aquest sentit, el líder d’Òmnium va defensar traçar una «estratègia conjunta i compartida» en el sobiranisme, ja que ho considera «imprescindible». Per això, Jordi Cuixart va advertir que des d’Òmnium Cultural continuaran «pressionant» els partits polítics, «els d’aquí i els d’allà», ha dit, perquè «escoltin la veu de la ciutadania». El president d’Òmnium va insistir que l’entitat referma el seu compromís per «continuar lluitant per l’amnistia, pel dret d’autodeterminació i per la independència de Catalunya».

Junqueras i Puigdemont han confirmat la seva assistència al que serà al primer acte públic de celebració dels 60 anys d’Òmnium, ja que ahir només van ser presents a l’acte membres de les juntes directives nacionals i territorials actuals i antigues i els expresidents de l’entitat Quim Torra, Josep Millàs i Jordi Porta.