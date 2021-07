Almenys vuit persones han mort després de l’ensorrament d’un hotel a la ciutat de Suzhou, a l’est de la Xina, ha informat avui la premsa local. Els equips de rescat continuen amb les seves tasques per mirar de localitzar els desapareguts, segons la televisió estatal CCTV. L’ensorrament es va produir passades les 15.30 hora local (07.30 GMT) de dilluns, quan, segons el portal de notícies ‘Sina’, l’edifici auxiliar de l’hotel es va desplomar.

Més de 600 efectius tant de Suzhou –segona ciutat més poblada de la província oriental de Jiangsu– com de localitats pròximes participen en les tasques de rescat, en què no es pot fer servir maquinària pesant davant el risc d’un nou ensorrament.

Per ara es desconeixen les causes de l’incident, i les autoritats han anunciat l’obertura d’una investigació per aclarir-les.