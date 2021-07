Milers de persones van protagonitzar diumenge les protestes antigovernamentals més multitudinàries dels darrers 27 anys a Cuba, manifestacions que es van saldar amb desenes de detinguts i enfrontaments després de la crida feta pel president de país, Miguel Díaz-Canel, als seus seguidors a enfrontar-se als manifestants. Aquestes són les claus les protestes inèdites que estan tenint lloc a Cuba.e

1. Per què ara?

L'escassetat de productes bàsics, aliments i medicines, els rutinaris talls d'electricitat en algunes regions i la generalització de botigues de pagament exclusiu en divises han motivat les manifestacions. Van esclatar primer a San Antonio de Los Baños (uns 30 quilòmetres a l'est de l'Havana) i s'han anat estenent cap a altres localitats, inclosa la capital cubana. Els disturbis es produeixen amb el país sumit en una crisi econòmica agreujada ara per la pandèmia de la covid-19 i l'increment de les sancions dels EUA

2.- Qui les lideren?

No hi ha un lideratge definit. Ciutadans cubans de tots els sectors socials s'han sumat de forma espontània i pacífica a les protestes organitzades i documentades a les xarxes socials. De l'organització, el Govern cubà en culpa als Estats Units.

Dies previs a les mobilitzacions, un grup de joves independents va organitzar una campanya virtual per recol·lectar donacions i enviar-les cap a les regions més colpejades per la crisi sanitària, com per exemple la província de Matanzas (occident). Aquest col·lectiu s'ha sumat a les manifestacions als carrers.

3.- Què reclamen?

Els manifestants reclamen llibertats civils, la renúncia de president, ajuda humanitària per fer front a la greu crisi sanitària del país, aliments, medicines i millors condicions econòmiques.

4.- Què diu el Govern?

El govern cubà titlla de "mercenaris" i "lacais" els participants en les "accions de descrèdit", etiqueta que han fet servir per descriure les protestes massives. El president Díaz-Canel ha fet una crida als seus partidaris a sortir als carrers per combatre les protestes. En una intervenció televisada ha negat la repressió contra els manifestants, tot i els vídeos que circulen per les xarxes socials i que mostren una contundent actuació policial i múltiples denúncies d'arrestos a manifestants.

5.- Què ha dit l'exili?

L'exili polític cubà ha demanat al president dels EUA, Joe Biden, que actuï de "manera decisiva" per protegir el poble cubà de la repressió i que doni suport a les seves ànsies de canvi. L'instar a no repetir l'"error del president John Kennedy "de deixar-los desemparats.