França apuja el to de les restriccions contra la pandèmia de la covid-19 i restringeix l'accés als restaurants a les persones que no estiguin vacunades o que no puguin presentar una PCR negativa. És una de les mesures anunciades aquest dilluns al vespre per atacar la nova onada d'infeccions del coronavirus al país. El president de la república francesa, Emmanuel Macron, ha dit que maximitzar les vacunacions contra la covid és la clau per prevenir un altre confinament com el que hi va haver durant la primera onada de la pandèmia. A banda, Macron ha anunciat la voluntat d'estendre l'ús d'aquest certificat covid francès (que s'entrega als vacunats amb pauta completa) a transport, centres comercials i actes culturals amb més de 50 persones.

Una altra mesura anunciada per Macron és la vacuna obligatòria per als treballadors sanitaris abans del 15 de setembre. Inclou aquells que treballen en hospitals, residències o amb persones vulnerables.