El delegat del Govern a Galicia, José Miñones, ha assegurat aquest dimarts que la Secretaria d'Estat de Migracions "està treballant" en la possibilitat de regularitzar la situació de dos homes de nacionalitat senegalesa que van intervenir en l’agressió que finalment va posar fi a la vida de Samuel Luiz a La Corunya.

"Esperem que es pugui regularitzar la seva situació perquè es coneix, arran de la investigació dels fets, que van ser dues de les persones que van intervenir amb un paper actiu", ha indicat Miñones en declaracions als periodistes.

Així mateix, ha sostingut que "és un acte de reconeixement" i ha apuntat que el secretari d'Estat de Migracions, Jesús Javier Perea, "es va interessar personalment en el cas".

"Són persones que no tenen papers i és aquí on volem actuar, per donar-los aquesta possibilitat, que puguin tenir permís de feina", ha detallat el delegat, que ha remarcat l'actuació de "valentia i exemple" dels homes.

També ha apuntat que el testimoni d'aquestes dues persones ha sigut clau en la investigació policial que busca aclarir les circumstàncies del crim. A més, José Miñones ha explicat que "els principals suposats autors han estat detinguts, posats davant la justícia", encara que "les investigacions segueixen obertes", per la qual cosa no ha descartat la possibilitat que es produeixin més detencions.

Ara, ha dit, els agents se centren especialment en les proves testificals que se segueixen prenent i que poden concretar el "grau d'implicació" de cada un dels participants. Per altra banda, sobre el mòbil del crim, ha dit que totes les línies segueixen obertes.