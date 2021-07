L'informe dels serveis jurídics de la Generalitat ha avalat demanar al TSJC el toc de queda per als municipis amb més incidència de covid-19 de Catalunya. Així ho ha explicat el president del Govern, Pere Aragonès, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a la tarda a Palau, posterior a la reunió amb el cap del govern d'Andorra, Xavier Espot. El document jurídic de la Generalitat concreta, com a "condició", que el toc de queda s'hauria d'aplicar ara de manera heterogènia, en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi. No es podria decretar a tot el país perquè no hi ha estat d'alarma. Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui prou "sòlida jurídicament" i que sigui una decisió "compartida" també a nivell municipal.

L'executiu decidirà les properes hores si demana al TSJC que aprovi la mesura del toc de queda, tal com ha afegit Aragonès. "Tenim a la taula la possibilitat del confinament nocturn", ha subratllat el president, que ha insistit en la importància d'arribar a un consens amb el món municipal. De fet, el cap de l'executiu continuarà dialogant amb l'administració local abans de prendre una decisió "definitiva". Aragonès no ha volgut aclarir què passarà si municipis amb menys incidència de covid-19 reclamen el toc de queda, en cas que s'hagin quedat fora de l'aplicació de la mesura.

El que és segur és que si torna el toc de queda no serà generalitzat ni homogeni. Per això caldria un nou decret d'estat d'alarma a nivell espanyol, i no és el cas. Així, els serveis jurídics de la Generalitat indiquen al propi Govern que, si reclama al TSJC un toc de queda quirúrgic -per municipis amb més incidència de covid-, tindria més opcions de rebre l'aval del tribunal. El Govern tindria en compte la incidència acumulada de coronavirus o altres indicadors per a decidir, si fos el cas, a quins territoris del Principat se'ls aplicaria aquest confinament nocturn.

Relació amb Andorra

D'altra banda, Aragonès s'ha reunit aquesta tarda a Palau amb Espot, cap del govern d'Andorra. Els dos presidents s'han conjurat per "enfortir" la relació entre els dos executius, en la primera trobada presencial dels màxims representants dels dos països des de fa 12 anys. Aragonès i Espot han parlat, de fet, de "nova etapa" i de "trobada històrica".

Els dos presidents s'han compromès per "donar impuls" al Conveni de Col·laboració del 2009 entre la Generalitat i Andorra, tal com ha asseverat Aragonès -que ha remarcat la represa de les relacions "bilaterals" entre els Principats. Així mateix, han acordat que es reuniran una o dues vegades l'any, i que la propera trobada es farà a Andorra.