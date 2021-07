El titular del Jutjat d’Instrucció Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidit imputar el tresorer de Podem, Daniel de Frutos, i la gerent de la formació morada, Rocío Esther Val, en el denominat cas Mainadera.

En aquest cas s’investiga si la ministra d’Igualtat del Govern d’Espanya, Irene Montero, va utilitzar una empleada de Podem –ara assessora del mateix ministeri– com a cuidadora de la seva filla, de la qual el pare és el que llavors era també ministre Pablo Iglesias durant la campanya electoral del 2019.

La decisió del jutge arriba després que la Fiscalia demanés que se citessin els dos treballadors de Podem en qualitat d’investigats, «ja que tant en el cas del delicte electoral (per despeses en benefici propi abonat amb diners electorals) com en el d’administració deslleial» tots dos ser els que «van ordenar el pagament» i, per tant, «en la seva garantia han de ser escoltats com a investigats».