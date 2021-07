El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s’ha declarat competent per jutjar el diputat de la CUP Pau Juvillà, per qui la Fiscalia demana vuit mesos d’inhabilitació per negar-se a retirar els llaços grocs de l’ajuntament de Lleida en les municipals de 2019.

En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC ha desestimat la sol·licitud de nul·litat que va interposar Juvillà contra l’exposició raonada que va remetre un jutge de Lleida perquè fos l’alt tribunal català qui el jutgés, una vegada va obtenir la condició d’aforat en ser elegit diputat al Parlament en les eleccions autonòmiques del passat 14 de febrer.

La causa es va obrir al jutjat d’instrucció 3 de Lleida l’abril de 2019, arran d’una querella de la Fiscalia de Lleida per desobediència a la Junta Electoral, que a instàncies de Cs havia ordenat que retirés els llaços grocs que el partit tenia penjats a les finestres del seu despatx al consistori, que donaven a la façana de l’Ajuntament.