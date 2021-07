La cinquena onada de coronavirus a Catalunya sembla començar a disminuir quant a indicadors epidemiològics, tot i que continua batent rècords de contagis i augmentant el nombre d’hospitalitzats per Covid, que ja voregen el miler (el doble que fa una setmana i una xifra similar a la que hi havia al maig). També continua creixent la xifra de pacients a les ucis. En aquest context Catalunya ja ha decidit aplicar, de nou, mesures per frenar l’ascens, mentre els investigadors del grup de la UPC Biocomsc criden a protegir-se i evitar trobades fora del grup habitual. I més, quan en aquests moments un de cada quatre crítics és menor de 40 anys, el 25%. En onades anteriors el percentatge era del 4%. Els contagis baten un rècord: 8.585 en 24 hores.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts per Salut, avui hi ha 1.058 persones hospitalitzades amb Covid, 78 més que ahir, 209 de les quals estan greus a les ucis, 27 més que la vigília, la majoria d’entre 44 i 49 anys i de 60 a 69 sense vacunar o que només tenen posada una dosi de la vacuna.

La Rt, a la baixa

La velocitat de propagació del virus (Rt) continua alentint-se per sisè dia consecutiu i avui és d’1,54, un total de 39 centèsimes menys que la vigília, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitja de 154 persones.

El risc de rebrot (EPG), que mesura el potencial epidèmic, també ha començat a baixar i avui és de 1.399 punts, 191 menys que ahir, després d’haver aconseguit un rècord de 1.808 punts dilluns passat, mentre que la incidència acumulada de casos en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) encara continua creixent i és de 930,74 casos, 82 més que la vigília.

L’edat mitjana dels nous infectats, més d’un 60%, amb la nova variant delta, puja lleugerament i és de 28,5 anys.

La positivitat de les PCR i test d’antígens és ja del 18,59%, més del triple del 5%, percentatge que l’OMS considera el llindar per poder controlar l’epidèmia.

El total de morts oficials per coronavirus a Catalunya ascendeix a 22.288, cinc en les últimes 24 hores.

El rècord de mortalitat de l’epidèmia va ser el 30 de març del 2020, quan hi va haver a Catalunya 417 morts en un sol dia per Covid i 2.654 morts en una setmana, entre el 29 de març i el 4 d’abril de l’any passat.

El grup d’investigadors de la UPC del Biocomsc ha assegurat que el nombre de casos setmanals detectats a Catalunya ja és el més gran de la pandèmia, amb molt elevada positivització. Entre d’altres, apunta que els positius entre els 50 i els 70 anys superen clarament els casos de Setmana Santa i els que es donen entre els 30 i els 50 estan en màxims històrics. La incidència en persones de més de 70 anys es manté baixa, però ja s’hi detecta una lleugera pujada, que s’acosta al 5%. A més, el grup de la UPC ha alertat que, atesa l’elevada positivitat, la situació real és «pitjor» que la detectada. Per estimar aquesta incidència real caldrà esperar a rebre les dades sobre els contagis de la setmana passada detectats als CAP.

Davant aquesta situació, el Biocomsc ha fet una nova crida a protegir-se perquè hi ha molta gent infecciosa. Entre d’altres, ha insistit a evitar les trobades fora del grup habitual, fer-ho en grups com més petits millor, evitar interiors mal ventilats i fer ús de la mascareta en distàncies curtes i en interiors.