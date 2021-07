Els nens de 10 a 15 anys també es podran fer cribratges voluntaris si participen en casals, colònies o campaments. És una mesura més per frenar l’explosió de contagis entre els més joves que s’està donant aquest estiu a Catalunya. L’oci juvenil i infantil de l’any passat es va mostrar molt segur, una activitat amb una incidència menor a la que hi havia nivell comunitari. Per això aquest any no es va plantejar inicialment la necessitat de fer cribratges, però la situació i els contagis obliguen a fer passos enrere i rectificar. Ho ha explicat aquest dimecres la secretària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, en la roda de premsa en què s’han anunciat la continuïtat de cribratges als monitors i, ara, també als nens. Són proves voluntàries i es faran a les farmàcies des de dilluns. En principi no serà necessari demanar hora i seran gratuïtes. «És una capa més de protecció, però l’important és que s’apliquin totes les mesures de prevenció», ha insistit Cabezas.. Aquesta estratègia se suma als cribratges massius, fins ara exclusius per als monitors, que es van posar en marxa el cap de setmana passat en sis punts habilitats a Barcelona, Lleida, Manresa, Girona, Móra la Nova i Tortosa.

Un «sector segur»

«El sector és segur, però volem que segueixi sent-ho», ha explicat el secretari d’Infància, adolescència i Joventut, Alexis Serra, que ha recordat que la setmana passada es va iniciar un dispositiu de cribratges amb test d’antígens gratuïts a monitors que tindrà continuïtat aquests dies. Es portaran a terme fins al setembre amb la voluntat d’ampliar aquest cribratge a les farmàcies que s’adhereixin i està obert a monitors i a nens de 10 a 15 anys. La franja d’edat s’ha definit perquè entre els menors de 10 anys no hi ha hagut una incidència destacable de Covid i per la mateixa limitació de l’automostra, ha reconegut la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la Infància i l’Adolescència, Laia Asso. Els nens amb 10 anys o més que poden participar en el cribratge en són uns 224.000 i els monitors, 32.193.

Automostra

Aquest dispositiu, ha continuat Asso, és per a persones sense símptomes i sense contacte amb positius i va dirigit a tot el col·lectiu que hi participa, monitors i treballadors i s’amplia ara als nens. I també es portarà a terme en activitats que no comportin el fet de dormir fora. En aquest cas, els tests d’antígens es farien cada tres dies mitjançant una automostra a la farmàcia, una mostra nasal que es prendria un mateix amb la supervisió del farmacèutic. Els menors, lògicament, hauran d’anar acompanyats d’un adult. Per a les activitats en què es dorm fora es faran amb tres dies d’antelació a l’inici.

L’anàlisi de la mostra es portarà a terme per part del farmacèutic. En el cas que es detecti un positiu, es confinarà i rebrà un SMS de contactes estrets. Si el resultat és dubtós, es repetirà el test.

«Logísticament tot és bastant complex i es podrà posar en marxa a partir de dilluns», ha detallat el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, que ha concretat que es tracta d’un programa voluntari per a les farmàcies i que probablement hi participaran més de la meitat de Catalunya. Hi hauran d’habilitar un espai i algunes farmàcies petites organitzaran franges horàries específiques per als tests.

Les entitats organitzadores d’activitats d’oci rebran un correu amb la llista de les farmàcies adherides. Aquest estiu s’estudien xifres d’uns 6.500 casals, campaments i colònies, una xifra molt superior a la del 2020.