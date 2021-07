Catalunya va tornar a superar ahir el miler d’ingressats a planta per covid, amb 1.058 persones, 78 més que en el balanç anterior. No s’assolia el miler des del 17 de maig, quan n’hi havia 1.068. D’altra banda, els crítics a l’UCI van superar els 200, en concret 209, que suposaven 27 més que el dia anterior. En paral·lel, el Departament de Salut va declarar 8.423 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA. Ahir també es van comptabilitzar 5 noves morts per covid a Catalunya. En total, hi ha hagut 22.288 defuncions com a conseqüència d’aquesta malaltia des que va començar.

Aquestes dades constaten la mala evolució de la pandèmia dels darrers dies, si bé ahir hi va haver millores en alguns indicadors. En concret, l’Rt va baixar 39 dècimes i se situava ahir a l’1,54, mentre que el risc de rebrot baixava 191 punts, fins als 1.399. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, va passar de 848,17 a 930,74, i el 18,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període del 3 al 9 de juliol n’hi va haver 44.729, molt superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 27.512. La mitjana d’edat de les persones positives se situa ara en els 28,56 anys.