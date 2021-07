Un veí de Sant Boi de Llobregat de 46 anys ha denunciat el seu antic director d'escola, religiós, per suposats abusos sexuals comesos l'estiu del 1989. El denunciat és Lluís G.M., de 76 anys, que el 2019 ja va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a 23 anys de presó per altres abusos sexuals a menors d'edat quan gestionava un cinema al Masnou del 2007 al 2011. L'ara denunciant explica que el religiós era professor d'història i el director del col·legi Josefa Puig Coca, d'Esplugues de Llobregat. Els abusos haurien tingut lloc quan la víctima tenia 14 anys, a finals de 8è d'EGB, en una casa de colònies de Sant Quirze de Besora (Osona), on l'home l'havia dut amb permís de la família del noi.

Segons explica a 'El Periódico', només arribar allà en cotxe, l'home el va fer estirar al llit d'una habitació i li va treure els pantalons i li va demanar que li fes una fel·lació. També li va proposar contractar una prostituta. El noi s'hi va negar i el religiós li hauria intentat fer a ell. El jove va apartar el cap de l'home, es va vestir i va demanar que el tornés a casa. No va explicar res a la seva família, ja que l'home era molt respectat a l'escola.

L'abusador mai més va intentar apropar-se al noi fins que fa unes setmanes el va contactar per Facebook. Va intentar mantenir una conversa normal, interessant-se pels seus fills i altres excompanys de classe. De fet, el va convidar a un circuit termal per "relaxar-se". El denunciant assegura que això el va fer explotar i va insultar al religiós recordant-li els fets de fa 32 anys. A més, buscant per internet va trobar la sentència contra l'home pel cas del Masnou. L'home va denunciar el cas als Mossos divendres passat, segons ha pogut confirmar l'ACN, tot i que segurament els fets estan prescrits. L’Audiència de Barcelona va condemnar el 2019 a 23 anys i vuit mesos de presó Lluís G.M. per, durant anys, abusar sexualment de diversos menors d'edat que treballaven repartint publicitat del cinema.

L'home va cometre els abusos entre el 2007 i el 2011, segons els magistrats. Tot i que ell va negar els fets, les declaracions de les víctimes i les nombroses proves trobades al seu domicili i en una sala del cinema, com restes d'ADN, un lubricant i altres, van portar a la seva consideració de culpable.

Segons el tribunal, el 2005 va contractar un noi de 14 anys i durant el 2008 va portar el jove i un amic d'aquest a sopar a Barcelona i després a un pis seu de Sant Just Desvern (Baix Llobregat). Va contractar una prostituta que inicialment va tenir relacions sexuals amb l'amic del menor. Després ho va fer amb aquest jove i finalment va ser l'empresari el qui va fer una fel·lació al menor sense que aquest inicialment ho veiés ni ho consentís.

A principis del 2007 va contractar un noi de 13 anys amb una discapacitat intel·lectual del 34%, a qui li va oferir pagar més diners si hi mantenia relacions sexuals, cosa que el noi va consentir en nombroses ocasions. El 2010 aquest noi, juntament amb tres amics més van anar al cine per parlar amb el gerent i un d'ells va gravar la conversa per exigir-li diners a canvi de no revelar el seu contingut.

L’agost del 2010 va contractar un altre noi de 13 anys amb TDAH i dislèxia, i el primer dia de feina li va preguntar si era homosexual, li va ensenyar fotografies eròtiques i li va fer tocaments fins que li va fer una fel·lació a canvi de quatre invitacions pel cinema. L'acusat va fer el mateix fins a set ocasions fins al juny del 2011.

El maig del 2011 un amic d'una víctima anterior també va ser contactat per l'acusat, que li va fer la mateixa oferta de sexe a canvi de diners, cosa que el noi, de 17 anys, va refusar.