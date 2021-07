Google no hauria negociat de «bona fe» l’aplicació dels anomenats drets afins, és a dir, la retribució als editors de premsa per utilitzar els seus continguts. Aquesta és la conclusió de l’Autoritat de la Competència de França que ha imposat al gegant nord-americà una sanció de 500 milions d’euros, la «multa més» mai decretada per l’organisme gal per tal infracció.

A aquesta multa se suma un advertiment: Google ha de presentar als editors i agències de premsa «una oferta de remuneració per a la utilització actual dels seus continguts protegits», de no fer-ho, «podrà ser objecte de multes de fins a 900.000 euros per cada dia de retard».

El conflicte entre Google i els editors de premsa francesa es remunta a finals de 2019, quan les agències de premsa i els editors gals van recórrer a l’Autoritat de la Competència a l’estimar que el gegant nord-americà es beneficiava d’una «posició dominant».