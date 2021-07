El Govern ha decidit decretar un confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí en 158 municipis. Segons ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaració institucional, volen que el toc de queda s'apliqui des d'aquest cap de setmana i durant set dies prorrogables. Per això, el Govern ja ha iniciat els tràmits per obtenir l'autorització del TSJC. Aragonès ha dit que la mesura afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers set dies o bé aquells rodejats per altres municipis amb aquests índexs.

Els municipis afectats pel toc de queda nocturn que es troben dins l'àmbit de Regió7 són els següents:

Sant Fruitós de Bages Moià Navàs Súria Martorell Esparreguera La Seu d'Urgell Vilanova del Camí Abrera Puigcerdà Masquefa Solsona Olesa de Montserrat (tot i que no compleix els paràmetres està envoltat per municipis que sí i s'ha d'incloure a la llista)

Cal destacar que, de moment, algunes de les capitals de comarca com són Manresa, Igualada i Berga no entren dins aquesta llista. Si vols saber la resta de poblacions que hauran de complir el toc de queda, clica aquí.

Mesura "severa" però "imprescindible"

El president ha assegurat que el Govern ha pres la decisió per "responsabilitat". D'una banda, per protegir la salut de la ciutadania, especialment de les franges d'edat que encara no tenen la pauta de vacunació completa, i de l'altra per garantir el bon funcionament del sistema sanitari, que està "tensionat excessivament" per la darrera onada. També s'ha pres, ha afegit, per preservar la reactivació econòmica i evitar restriccions majors que puguin tenir un impacte emocional, social i econòmic més elevat.

Aragonès ha admès que la mesura és "severa" perquè limita un dret fonamental però ha argumentat que s'adopta perquè és "clau" per frenar la propagació del virus i "imprescindible" en el context actual de la pandèmia.

El toc de queda, ha matisat, serà complementari a les mesures ja anunciades aquesta setmana perquè l'activitat reglada acabi a les 00.30 h, els esdeveniments es facin amb públic assegut i les reunions es limitin a un màxim de deu persones. De fet, ha justificat que la decisió de complementar-les és una "necessitat" compartida pel món municipal. "Calia disposar d'eines com el confinament nocturn", ha afirmat.

El Govern, ha indicat, treballarà conjuntament amb els municipis afectats i estarà al costat d'altres que es puguin veure afectats en el futur. A més, ha promès acompanyar-los en el compliment de la mesura. La previsió de l'executiu és fer-ho principalment a partir dels dispositius dels Mossos d'Esquadra i les policies locals.

Municipis afectats

El confinament nocturn es vol aplicar ara en 158 municipis. D'aquests, 145 compleixen amb els paràmetres d'incidència alta de la covid-19 marcats pel Govern i n'hi ha 13 que tot i quedar fora dels paràmetres estan envoltats completament de municipis que sí que els compleixen. Per aquest motiu també s'hi aplicarà el toc de queda. Aquests 158 municipis sumen una població de 6.017.109 habitants.

Entre els municipis afectats amb incidències altes en els darrers set dies hi ha Barcelona (809,60), Tarragona (542,20) i Girona (561,70). També són a la llista els municipis més poblats de Catalunya, com ara L'Hospitalet de Llobregat (incidència acumulada de 653), Terrassa (474), Badalona (554) o Sabadell (523,6). A l'extrem baix de la llista pel nombre de població hi ha Sant Pol de Mar, amb 5.011 habitants i una incidència de 558 o Dosrius, amb 5.061 habitants i una incidència de 553.

Com que les dades d'incidència van variant, l'executiu ha estipulat que si un municipi deixa d'estar dins dels paràmetres haurà d'esperar que finalitzi la resolució vigent. En el cas contrari, si un municipi entra dins dels paràmetres en els propers dies, s'inclourà en la pròxima revisió.

D'altra banda, si un municipi demana ser incorporat dins dels municipis amb toc de queda també s'haurà d’esperar a la pròxima revisió però haurà de complir els criteris paramètrics.

Excepcions i sancions per saltar-se el toc de queda

Igual que en ocasions anteriors, també es preveuen excepcions per saltar-se el toc de queda. Les excepcions inclouen els desplaçaments per assistència sanitària o anar a la farmàcia per raons d'urgència; anar o tornar del centre de treball; els professionals o voluntaris, degudament acreditats, per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials; els desplaçaments per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents o la cura de mascotes i animals de companyia, de manera individual en la franja horària compresa entre les 04 h i les 06 h.

De la mateixa manera que tornaran a activar-se dispositius policials per vetllar pel compliment del toc de queda, també es podrà multar les persones que se'l saltin. L'incompliment se sancionarà d'acord amb el que estipula el decret llei 30/2020. Les sancions seguiran oscil·lant entre els 300 i els 6.000 euros.