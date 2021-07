Els dos senegalesos que van ajudar Samuel Luiz quan va rebre els primers cops de la pallissa que va acabar amb la seva vida, a l’andana de Riazor, Ibrahima i Magatte, comptaran amb la regularització de la seva situació a Espanya, segons va avançar el secretari d’Estat de Migracions, Jesús Perea. «Iniciarem el procediment de documentació», va relatar i va manifestar la seva intenció de fer-ho en un termini «breu».

Amb la regularització de la seva situació, l’Estat reconeix el «compromís cívic i la humanitat» d’aquestes dues persones que van posar en risc la seva integritat física per intentar ajudar Samuel. La Secretaria d’Estat encara no s’ha posat en contacte amb ells, a l’espera de reunir tota la documentació sobre la seva actuació en el cas, com l’atestat policial. «És un acte de justícia i és digne de reconèixer amb una cosa tan senzilla com la documentació administrativa que els permeti treballar a Espanya», va dir a la Cadena Ser.