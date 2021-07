Molts joves se senten assenyalats injustament com els responsables de la cinquena onada de la pandèmia, per les festes descontrolades i les aglomeracions i, per això, han emprès una campanya a les xarxes socials per animar-los a tots a vacunar-se i demostrar que la majoria respecten les normes.

Amb l’ús de l’etiqueta #Joemvacuno, han volgut mostrar el seu compromís per frenar la pandèmia, en un moment en què els joves majors de 16 anys ja han començat a vacunar-se en algunes comunitats com Madrid, el País Basc, Catalunya o les Balears.

Així, volen demostrar la seva col·laboració per aturar la propagació del virus en aquesta nova onada de contagis que afecta amb especial virulència aquest grup d’edat, ja que és el que –dins de l’estratègia de vacunació marcada pel Ministeri de Sanitat– rep més tard la immunització.

El lema #Joemvacuno ha començat a expandir-se per les xarxes ràpidament, una etiqueta molt semblant a la de la campanya del Ministeri de Sanitat #JoemVacunoSegur, presentada el 16 d’abril per animar la població a rebre la vacunació i protegir-se del coronavirus.

A Twitter, Instagram i Facebook són constants els missatges dels joves que animen els seus seguidors a vacunar-se, adjuntant una foto després de rebre la punxada o al costat del personal sanitari que els ha administrat les dosis.

I és ara, després del constant assenyalament com a responsables de la nova onada de contagis, quan els joves volen demostrar que són conscients de la gravetat de la situació i volen vacunar-se.

Segons el Ministeri de Sanitat, estem registrant un augment important de contagis després dels últims casos de festes i trobades socials que han derivat en brots, però que, malgrat això, no es reflecteix en un augment considerable en la pressió hospitalària i les UCI, com va passar en les anteriors onades.

El brot més sonat va ser l’originat a Mallorca a finals del mes de juny després d’un viatge d’estudis en què es van realitzar ‘botellons’ al carrer i aglomeracions sense distància de seguretat, cosa que es va traduir en un nombre molt elevat de joves contagiats procedents de diverses comunitats autònomes.

També s’ha assenyalat els joves per ser els responsables de contagis en l’àmbit de l’oci nocturn, quan la majoria de comunitats han anat flexibilitzant des de l’inici de l’estiu els horaris de tancament i els aforaments dels locals i establiments.

Una mesura que, davant el creixement incessant dels contagis, diverses comunitats han hagut de revocar.

Ara, la població més jove que es trobi a la franja d’edat entre els 16 i els 29 anys està a l’expectativa de rebre la pauta completa de vacunació, per així poder socialitzar-se i practicar oci de manera que no posin en risc la seva salut i la dels que els envolten.