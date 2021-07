El Govern de Pere Aragonès va aprovar ahir transferir 10 milions d’euros al fons previst per reaccionar a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als encausats pel procés independentista, un fons que en opinió del socialista Salvador Illa s’ajusta a la legalitat.

La setmana passada, el Govern va acordar crear un fons per ajudar els ex-alts càrrecs als qui el Tribunal de Comptes reclama fiances milionàries per haver promogut a l’estranger l’1-O. Ahir, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar un acord per transferir 10 milions d’euros, procedents de fons extraordinaris de diversos departaments, per dotar l’anomenat «Fons Complementari de Riscos». Aquest fons ha estat creat per «donar cobertura a servidors públics que no quedaven coberts per altres mecanismes actuals» de la Generalitat, «en aquells procediments judicials o administratius en els quals es veiessin implicats per accions realitzades en exercici de les seves funcions».

Plaja va dir que no li consta que estigui emparaulada ja una «entitat bancària que recolzi» aquesta iniciativa, tot i que va insistir que «la previsió és que hi hagi un banc que avali aquest fons» i en aquest sentit «s’està treballant», però si això no fos possible «l’entitat gestora ho farà transitòriament».

Sobre el fons, el cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, va dir a Rac1 que s’ajusta a la legalitat. «La informació que tinc avui, segons els equips jurídics del meu grup parlamentari i uns altres amb els que he contactat, és que és un decret que està molt ajustat a la legalitat», va apuntar, després que el grup de PSC-Units al Parlament sol·licités al Consell de Garanties Estatutàries que dictamini si el decret llei aprovat pel Govern s’ajusta a l’Estatut i a la Constitució. Per la seva banda, el portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, va dir que esperaran a conèixer l’opinió definitiva del Consell de Garanties Estatutàries abans de donar la seva valoració sobre el decret.