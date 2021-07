El 46,61% de persones de les comarques de la Regió Sanitària Catalunya Central (el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, l’Anoia i Osona) ja tenen la pauta de vacunació completa, segons dades aportades pel Departament de Salut a data del 12 de juliol. Aquesta dada inclou els menors de 16 anys. Si no s’hi inclouen, el percentatge se situa en el 55,82%.

Per grups d’edat, les persones amb un percentatge més alt pel que fa a les dues dosis de la vacuna són les de 80 anys o més, amb el 92,41%, i les de 70 a 79 anys, amb el 91,92%. Tot i que, per edats, els següents a qui correspondria un percentatge més alt són les persones de 60 a 69 anys. Com que són les que van rebre AstraZeneca i l’interval de temps entre la primera i la segona dosi és de dotze setmanes (moltes més que en altres vaccins), això produeix, pel que fa a la pauta completa, vagin més enrere. En canvi, si només ens fixem en la primera dosi, el percentatge supera el 80%. En concret, és del 87,18% pel que fa a les persones de 66 a 69 anys i del 83,71% en les dels 60 als 65. El percentatge de les persones dels 16 als 19 anys és superior al de les que van dels 20 als 29 anys tant en la primera com en la segona dosi.

Per grups d’edat, estan per sota del 10% pel que fa a la pauta completa els ciutadans de 35 a 39 anys (8,20%), els de 30 a 34 (7,97%), els de 16 a 19 (7,07%)i els de 20 a 29 (3,78 %), el grup d’edat amb un percentatge més baix de tots.

Les persones institucionalitzades (les que estan en residències, centres de salut mental, etc.) són les més vacunades de tots els grups poblacionals. Amb la segona n’hi ha el 96,42%. Els segueixen les persones amb gran dependència (88,05%), el personal d’atenció primària i hospitalària (87,44%), el personal de residències (87,10%), i altre personal de l’àmbit sanitari i sociosanitari (79,47%). Dels treballadors essencials (bombers, agents de policia, farmacèutics) hi ha el 73,83% vacunats amb la pauta completa.

Les persones vacunades amb Pfizer es considera que estan correctament vacunades set dies després de la segona dosis. Les vacunades amb Moderna o bé amb AstraZeneca, 14 dies després de les segones dosis. Les persones vacunades amb Janssen, d’una única dosi, també assoleixen la pauta de vacunació completada 14 dies després de la dosi.