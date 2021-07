Alcaldes de diverses poblacions de Catalunya van reclamar ahir al Govern la necessitat de tenir uns criteris «clars i únics» per poder complir les noves mesures que els permetin frenar la covid, com també mitjans per poder-hi fer front.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, titllava ahir l’anunci del tancament de l’activitat de «toc de queda informal» i exigia saber si s’han de tancar les platges o no. En aquest sentit, demanava a la Generalitat «claredat» en les restriccions i avisava que els ajuntaments no tenen prou mitjans per controlar el territori. Va assegurar que el consistori col·laborarà, però lamentava que el terreny de la recomanació és «ambigu», entenent que el tancament de les activitats a les 00.30 h no és una gran variació del que ja hi ha ara, i que el que fa és traspassar la responsabilitat als ajuntaments. «Quan tanquen a les 00.30 h són desenes de milers de persones les que estan al carrer, i no està prohibit», va apuntar.

Per la seva banda, el Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental també va expressar el seu malestar davant «la impossibilitat del món local de donar compliment a les noves mesures» per frenar els contagis, i demanava criteris «clars i únics» pel que fa a la suspensió d’activitats culturals i associatives i sobre el tancament de parcs i espais públics.

Els alcaldes vallesans creuen que «les mesures plantejades a dia d’avui no són suficients per atendre la situació epidemiològica que vivim», i al mateix temps demanaven que es reforci l’atenció primària donada «la situació de tensió important» i una major coordinació dels departaments a l’hora de prendre decisions. En aquest sentit, també reivindicaven la importància del món local per poder pactar les mesures en què es veuran implicades les corporacions.