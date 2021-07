Un incendi declarat a l’Hospital Universitari La l’Hussein de Nasiriya, al sud de l’Iraq, va acabar amb la vida d’unes 64 persones. Entre els morts hi ha set treballadors sanitaris, segons una font mèdica citada per l’agència iraquiana, INA. «La xifra de morts per l’incendi del centre d’aïllament a l’Hospital Iman Hussein va augmentar a 64 i 50 ferits», va indicar l’agència. El Ministeri de l’Interior va informar que va aconseguir controlar l’incendi, declarat en una sala amb desenes de pacients positius en coronavirus, mentre que la direcció de Salut de govern provincial de Di Car va declarar que la causa de l’incendi va ser l’explosió d’una bombona d’oxigen. El primer ministre, Mostafá al Kazemi, va anunciar l’inici d’una investigació així com la declaració de dol oficial al país. El Govern provincial va declarar l’estat d’emergència i va convocar tots els doctors per atendre les víctimes de l’incendi.