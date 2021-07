La Secció Cinquena del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha acordat desestimar la petició de tres dirigents de Cs i de Vox de suspendre cautelarment els reials decrets que concedien els 9 indults als presos independentistes. El passat 28 de juny els magistrats ja van adoptar una primera decisió en aquesta direcció quan van rebutjar deixar sense efecte els indults de forma «cautelaríssima», això és sense escoltar les parts. Ara mantenen el criteri un cop escoltats els arguments de les defenses, de l’Advocat de l’Estat i de la Fiscalia, perquè consideren que «no concorren les circumstàncies» que requereix adoptar mesures cautelars, però no entren encara al fons de la qüestió. Al seu escrit els magistrats mantenen que el fet de no concedir les mesures no posa en perill el compliment de la condemna en el cas que acabi donant la raó a aquestes formacions. «Al contrari –afegeixen- la suspensió de l’indult podria provocar situacions perjudicials i irreversibles per als indultats» si es manté l’indult. Els magistrats atenen d’aquesta manera el criteri de l’Advocacia de l’Estat i de les defenses.