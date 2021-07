El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) assumirà la investigació contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que fins ara instruïa el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, en relació a l'organització del referèndum de l'1-O. Així, el tribunal acabarà la investigació per malversació de fons públics contra Garriga quan aquesta era directora de serveis de la Vicepresidència de la Generalitat, el 2017. La resta de la causa d'instrucció 13 seguirà al mateix jutjat, a qui ha demanat que li remeti tota la informació referent a Garriga.

Fa unes setmanes Garriga havia demanat al TSJC que assumís la seva causa i l'agrupés amb la que ja té oberta contra Lluís Salvaó i Josep Maria Jové, també excàrrecs de Vicepresidència el 2017. El tribunal no ha acceptat aquesta petició concreta, però sí que obrirà una nova peça exclusiva per a Garriga.

En concret, sosté que la causa contra Salvadó i Jové està en fase de conclusió sumarial i en aquest no apareix Garriga. La resolució assegurava que la consellera "no té legitimació processal" per sol·licitar la inhibició i l'acumulació a un sumari que ja ha conclòs i que es dirigeix "contra altres persones".