El president del Govern, Pere Aragonès; el vicepresident, Jordi Puigneró; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; i els líders d'ERC, Oriol Junqueras; i de Junts, Carles Puigdemont, assistiran divendres a l'acte de celebració dels 60 anys d'Òmnium a Elna (Catalunya Nord), tal com ha pogut saber l'ACN. L'entitat vol unir les persones preses indultades i les exiliades per celebrar l'aniversari, en un acte on només hi intervindrà el seu president, Jordi Cuixart. Des de l'exili només es confirma l'assistència de Puigdemont. Dels presos i preses hi assistiran Junqueras i Carme Forcadell (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull i Quim Forn (Junts). També hi aniran la CUP i l'ANC, a més d'una gran representació del món cultural dels Països Catalans.

Aragonès i Puigneró representaran el Govern a Elna, al costat de Borràs com a principals institucions del país.

Els partits independentistes hi enviaran gran part dels seus noms principals. Per part d'ERC assistirà a la Catalunya Nord el seu president, Junqueras, a més de l'expresidenta del Parlament, Forcadell, la vicesecretària general de Partit Obert d’Esquerra, Alba Vergés; la portaveu adjunta del grup parlamentari, Meritxell Serret i ex-exiliada; els diputats Rubén Wagensberg (secretari de la Mesa) i Jenn Díaz; junt amb el vicesecretari general de comunicació i estratègia del partit, Oriol Lladó.

Per part de Junts hi anirà el seu president i eurodiputat, Puigdemont -és l'única representació confirmada de l'exili-, juntament amb els presos indultats Jordi Sànchez, Josep Rull i Quim Forn; les vicepresidències del partit Elsa Artadi i Josep Rius; i el president del grup parlamentari, Albert Batet. Per part de la CUP assistiran a l'acte del 60è aniversari d'Òmnium les diputades al Parlament Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Montserrat Vinyets i Carles Riera; i el diputat al Congrés Albert Botran.

També hi haurà Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC. I des d'Òmnium també destaquen que hi haurà representants del Futbol Club Barcelona; de Plataforma per la Llengua; de l'AMI; el batlle d'Elna, Nicolas Garcia; a més de moltes més entitats de la Catalunya Nord i d'arreu dels Països Catalans. A banda de la intervenció de Cuixart, l'acte també comptarà amb la lectura de poesia, recitals d'escriptors i escriptores.