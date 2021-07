El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va haver de ser ingressat a l’Hospital de les Forces Armades per un atac de singlot i dolors abdominals i haurà d’estar convalescent durant 48 hores, van informar fonts oficials. La presidència brasilera va indicar que el mandatari hauria de passar per exàmens per investigar el singlot que l’afecta des de fa ja dies.