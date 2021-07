El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional per la mínima diversos apartats del decret de l’estat d’alarma decretat pel Govern de Pedro Sánchez per combatre la covid-19. El ple va adoptar ahir aquesta decisió per sis vots contra cinc, segons van informar a El Periódico fonts jurídiques.

La vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, que no havia volgut avançar el seu parer fins a la reunió d’aquest dimecres, va inclinar la balança a favor de la ponència del magistrat Pedro González-Trevijano, partidari de les mesures anticovid adoptades pel Govern, però amb un estat d’excepció, perquè l’alarma, al seu entendre, no resulta suficient per a una limitació de drets com el confinament domiciliari que es va viure per combatre la covid.

La sentència, esperada amb impaciència pel Tribunal Suprem i els tribunals superiors de justícia que han hagut d’anar revisant les mesures adoptades pels governs autonòmics, es donarà a conèixer els pròxims dies, perquè ha d’incloure els vots particulars dels magistrats que han quedat en minoria, que són els tres als quals s’atribueix una sensibilitat progressista, Cándido Conde-Pumpido, María Luis Balaguer i Juan Antonio Xiol, així com el president del Constitucional, Juan José González Rivas, i Andrés Ollero, tots dos emmarcats en el sector conservador.

Amb el vot de Roca, la majoria dels magistrats del ple (reduït a 11 després de la marxa de Fernando Valdés) considera inconstitucional la restricció de drets duta a terme pel Govern de Pedro Sánchez per lluitar contra la pandèmia, perquè consideren que, si bé aquestes mesures eren necessàries per frenar l’expansió de la covid, només es poden adoptar després de la declaració d’un estat d’excepció. És a dir, que la fórmula de l’estat d’alarma no era prou respectuosa amb la Constitució com per restringir la mobilitat dels espanyols, als quals es va impedir sortir del domicili i desplaçar-se a les segones residències.

El Govern amb prou feines pot ocultar la seva irritació per la garrotada infligida pel Tribunal Constitucional. El Govern espanyol diu que «respecta» la sentència, però mostra la seva «sorpresa pel seu caràcter inèdit» i adverteix que és una decisió «sense precedents». L’Executiu estudiarà la resolució de TC, adoptada per una majoria de sis vots contra cinc, «el que dona a entendre el debat intern que ha suscitat aquesta sentència».