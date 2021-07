La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha afirmat que si la justícia no avala el toc de queda nocturn proposat pel Govern s'haurà de "restringir en tot el possible" els punts on la interacció social té més risc. "Seguirem reforçant el pla A", ha dit a TV3. Amb tot, Craywinckel ha confiat que el TSJC avali el toc de queda perquè és "coherent" i és una mesura "ben plantejada". Ha afegit també que, en cas de rebre el vistiplau, el mapa actual dels municipis afectats "pot acabar canviant una mica". Ha alertat també que la revisió es farà cada set dies i que, tot i baixar de límit d'incidència marcat, Salut analitzarà la tendència i altres variables per decidir si es treu o no la mesura en una zona en concret.

La directora del CatSalut ha afegit, però que no hi ha "cap intenció" d'allargar una mesura com aquesta, però ha insistit que els números "són el que són" i que és necessari mirar tendències i risc. Craywinckel ha reconegut que decisions com l'aplicació d'un toc de queda són difícils de decidir i ha englobat en la normalitat que els sanitaris la reclamin abans que la comunitat o, fins i tot alguns responsables polítics, siguin conscients de la seva necessitat. D'altra banda, ha constatat que s'està en uns nivells de transmissió comunitària que no s'havien donat en onades anteriors i on ja no hi ha traçabilitat. "És immanejable", ha reconegut. Ha afegit que no s'han deixat de fer proves a tots els contactes sinó que des de Salut Pública s'analitzen situacions de més risc, però que el missatge general és que si ets asimptomàtic no cal anar al CAP.

Sobre la venda de tests a les farmàcies, ha explicat que en cas de donar positiu la persona ho ha de comunicar d'alguna manera al sistema de salut i des d'allà se li farà una prova per confirmar i validar el positiu. Ha reconegut que el 061 està saturat, amb unes 60.000 trucades al dia, i per això ha assegurat que s'han habilitat al màxim els recursos humans i també els sistemes de cribratges per donar prioritat a les trucades més urgents. Per últim, ha afirmat que Salut no s'està plantejant fer obligatòria la vacunació per segons quins col·lectius, però sí que ha defensat que s'ha d'aconseguir una conscienciació "màxima" entre els treballadors sanitaris i sociosanitaris, així com entre els que treballen atenent altres persones.