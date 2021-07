El doble grau de Física i Matemàtiques a UAB torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta. Per entrar-hi, els estudiants necessiten com a mínim un 13,566, per sobre del 13,469 de nota de tall de l’any passat. El mateix grau a la UB és la segona carrera amb més nota, amb un 13,546. Matemàtiques a la UPC es manté a la tercera posició amb 13,218. Medicina al Campus Clínic de la UB passa a la quarta posició, amb un 13,146, i el mateix grau a la UPF ocupa la cinquena posició, amb un 13,098. Els estudiants que s’han preinscrit a universitats públiques catalanes són 56.529 estudiants i el 58,11% han entrat en primera opció (61,01% l’any passat). La llista de les deu notes de tall més altes la completen Estudis Internacionals d’Economia i Empresa – International Business Economics –que s’imparteix en anglès– amb un 13,039, el doble grau d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la UB (13,032), Medicina al Campus Bellvitge de la UB (12,988), Enginyeria Física a la UPF (12,984) i el doble grau de Física i Química a la UAB tanca el Top Ten (12,877). Els estudis més sol·licitants en primera preferència són Medicina al Campus Clínic de la UB, amb 1.764 peticions per 172 places; Psicologia també a la UB, amb 1.185 sol·licitants per 480 places; i Medicina a la UAB, amb 1.182 per 350 places.