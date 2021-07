Els Mossos d'Esquadra reforçaran encara més el dispositiu especial d'estiu per fer complir el confinament nocturn i altres restriccions a causa de la covid. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que hi haurà uns 300 efectius i unes 100 dotacions més: 17 d'ordre públic amb 100 agents, 51 dotacions de seguretat ciutadana, i 35 més de paisà amb 70 agents. A més, augmentarà la coordinació amb les policies locals i es començaran patrullatges específics a les 22 hores per començar a informar els ciutadans de les noves mesures.

Moltes dotacions noves es concentraran als llocs especialment més delicats, amb més aglomeració de persones, principalment Barcelona i ciutats del litoral, les nits de dijous a diumenge, de les 22 hores a les 6 del matí perquè s’apliqui aquesta mesura.