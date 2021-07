L'acte institucional d'homenatge a les víctimes de la covid-19 ha recordat aquest dijous la tasca dels membres del personal sanitari que han mort plantant cara a la pandèmia i també l'esperança que obre l'arribada massiva de les vacunes. Ha estat presidit pel rei Felip VI i ha comptat amb la presència dels presidents del Congrés i del Senat, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de bona part del seu executiu. El monarca ha encès una flama i ha lliurat a les famílies quatre grans creus de l'ordre del Mèrit Civil en representació dels 120 professionals sanitaris morts per la covid.

En el seu discurs, Felip VI, ha recordat que el país "mai oblidarà els ciutadans que es van enfrontar a aquesta malaltia, als que van morir en soledat, a la generació que ha deixat un buit i que ens han fet ser el que som, i per descomptat als professionals de la sanitat que van lliurar la seva vida provant de salvar-ne moltes altres". Segons el monarca, la pandèmia ha demostrat la necessitat de la cooperació i el fet que davant desafiaments com aquest "la unitat és fonamental".

També hi ha estat presents els presidents de la majoria de les comunitats autònomes tret del de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, del govern basc, Íñigo Urkullu, i de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Tampoc hi ha anat Vox, que ha afirmat que aquest és un acte de propaganda del govern. En canvi, sí que hi ha assistit el líder del PP, Pablo Casado.

L'acte ha estat conduït pel periodista Fernando Ónega i hi ha assistit prop de 250 persones, majoritàriament familiars de professionals sanitaris en actiu que han mort durant les diferents fases de la pandèmia. La cerimònia s'ha dividit en dues parts. Una primera d'homenatge al personal sanitari que va donar la seva vida per salvar la de la resta, en representació de tots els morts per covid. Han pres la paraula, entre altres, la filla del cap de cirurgia general de l'Hospital de La Paz, Joaquín Díaz Domínguez, víctima de la covid l'abril del 2020. En aquest moment el rei Felip VI ha lliurat quatre grans creus de l'ordre del Mèrit Civil a la família del doctor Joaquín Díaz Domínguez, a la de l'otorrinolaringoleg Jesús Algaba, mort a Donosti el novembre del 2020, la de l'auxiliar d'infermeria de 26 anys Pablo Riesgo, mort a Astúries el febrer del 2021, i de la doctora Nedialka Veleva, morta a Palma de Mallorca el gener del 2021.

Els reis han fet una ofrena floral davant la flama d'homenatge en la seva memòria i la de tots els sanitaris mots durant la pandèmia. La segona part ha estat dedicada a les vacunes i la sanitat pública. Hi ha intervingut la primera persona que va ser vacunada a l'Estat, Araceli Hidalgo, i s'hi ha vist un vídeo protagonitzat per Andrés Iniesta sobre tres històries d'esperança. Un cop celebrat l'acte els convidats han entrat al Palau Reial per mantenir una trobada amb els reis i amb els membres del govern espanyol.