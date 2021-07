La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, va anunciar ahir la intenció del Govern d’ampliar fins als sis mesos els permisos de pares i mares per naixement i cura del menor, actualment de 16 setmanes, i de posar en marxa una prestació per criança de caràcter universal.

«Aquest Ministeri, juntament amb el d’Igualtat, treballarà perquè els permisos s’ampliïn als sis mesos i per estendre l’educació infantil de 0 a 3 anys a la xarxa pública d’escoles infantils», va assegurar ahir la titular de Drets Socials en una Jornada sobre la llei de Diversitat Familiar, que el Govern espera que estigui a punt a finals d’any. Per a Belarra, el Govern té «un deute pendent amb les famílies de nadons acabats de néixer» i els seus problemes «per conciliar en els primers anys de vida» o per poder dur a terme la lactància materna exclusiva i incorporar-se a la feina.