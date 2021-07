Els familiars de les víctimes de l’explosió de el port de Beirut fa gairebé un any van ser dispersats dimarts amb gasos lacrimògens per part de la policia antiavalots. A les portes del domicili del ministre de l’Interior, els familiars van recriminar a Mohamed Fehmi la seva decisió de no permetre el qüestionament del cap de seguretat del Líban.